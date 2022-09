Poláci kvůli Turówu řeší českou pískovnu

Aby to mohli prokázat, požádali Poláci o zajištění návštěvy v dobývacím prostoru na Grabštejně. České straně to oznámili v druhé půlce července, když experti z České geologické správy (ČGS) byli na své druhé inspekci v dole Turów. Právo to nyní zjistilo ze zprávy, kterou ČGS tento týden zveřejnila.