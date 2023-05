Po celém Česku vzplály v neděli ohně, lidé pálili čarodějnice

„Chystali jsme to tři dny. Od pátku jsme naváželi kulatinu, v sobotu jsme se pustili do chystání hranice, ale přerušil nám to déšť. A dneska ráno jsme to dokončovali a naváželi všechno potřebné pro celý večer. No a já jsem ještě s dětma musel vyrobit tu čarodějnici, akorát sukni jsme nesehnali,“ obhlížel spokojeně vyskládanou hranici starosta sboru Vladimír Barták.

Poslední roky je pálení čarodějnic v režii místních hasičů. „Jsem u hasičů asi patnáct let a celou dobu to připravujeme. Chystá to kolem sedmi, osmi lidí, už je nás málo. Sice si pokaždé říkáme, že už nás to nebaví, ale nakonec to uděláme. Je to tradice a kdo jiný než my, by to udělal?“ položil si řečnickou otázku velitel Roman Menšík.