Pavel se omluvil, že jel na motorce bez helmy

Pavel je vášnivý motorkář a svého koníčku se nevzdal ani poté, co byl zvolen do čela státu. Na motocyklu dokonce už vyjel i na zahraniční cestu, a to například v květnu do Německa, kde se účastnil zahájení Bavorsko-českých týdnů přátelství. Při jízdě jej doprovází speciálně cvičená ochranka.