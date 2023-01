Pavel nemá důvod nejmenovat Hladíka, pokud na něm Fiala bude trvat

Lidovci navrhli Hladíka jako nástupce odcházející ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL) loni v říjnu. U jeho nominace setrvali i poté, co policie v rámci kauzy přidělování městských bytů v Brně zasahovala i v Hladíkově kanceláři, z ničeho jej ale neobvinila. Fiala poslal návrh na Hladíkovo jmenování Zemanovi koncem roku poté, co počkal na případný posun v kauze.

KDU-ČSL označila Zemanovo rozhodnutí Hladíka nejmenovat za protiústavní. Pokud by zbýval delší čas do konce jeho mandátu, trvali by lidovci na kompetenční žalobě. Pavel by mohl Hladíka po březnovém nástupu na Hrad jmenovat. „Pokud nevyvstaly nové okolnosti a premiér Fiala si bude jist, že je to jeho volba, nemám důvod ho nejmenovat. Je to odpovědnost premiéra,“ řekl v sobotu Pavel ČT.