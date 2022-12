Páv, klokan a 32 vězňů: nejmírnější vězení v ČR

„Projekt vznikl, abychom se nějakým způsobem pokusili snížit recidivu. Snažíme se s vězni pracovat tak, aby to bylo co nejefektivnější pro společnost do budoucna. Skupina osmi vězňů simuluje sociální skupinu nebo rodinu, musí se naučit komunikovat, respektovat se, mají povinnosti, co se týká úklidu,“ přiblížila vedoucí oddělení výkonu trestu pro objekt otevřené věznice Hana Prokopová.