Oceláři z Ostravy přerušili práci na hodinu, přidal se k nim i ředitel

Podle něj trápí oceláře řada věcí. Mezi ty nejdůležitější zařadil zvyšující se ceny energií a zvyšování odchodu do důchodu. „Nedokážeme si představit, že by lidi z těžkého průmyslu měli odcházet do důchodu dejme tomu v 68 letech. Už teď vidíme, že tady jsou šedesátníci a chodí tak, že někdy vůbec chodí,“ poukázal s tím, že odborům z Vítkovice Steel vadí i snižování benefitů pro zaměstnance.