Obrazy od vězněných žen pomohou nemocnému dítěti

„Když jsem se dozvěděla, že to má být pro nemocného klučíka, tak jsem neváhala a pustila jsem se do toho, ani jsem nevěděla, jak to půjde, malovala jsem až teď od letošního března,“ říkala Právu jedna z odsouzených žen a zároveň sama matka tří dětí Markéta, která do dražby přispěla největším počtem obrazů.