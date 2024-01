Nový kolos nad Orlíkem. Největší železobetonový oblouk v Česku pohledem z dronu

Stavbaři v prosinci minulého roku dokončili betonáž nového železobetonového oblouku, který se klene nad přehradní nádrží Orlík. Jeho rozpětí činí 156 metrů, jedná se tak o největší železobetonový oblouk v Česku. Oblouk je součástí nově budovaného železničního mostu, ten by měl nahradit stávající ocelový most z 19. století. Vlaky z Tábora na Písek by po novém mostě měly začít jezdit koncem roku 2024.

Železniční most z dronuVideo: Novinky