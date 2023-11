Nová epidemie v Česku: Statisíce lidí pod vlivem tlumicích léků

O nadužívání nebo zneužívání psychoaktivních léků se dá v Česku hovořit u zhruba 740 tisíc až 1,2 milionu lidí starších 15 let. Uvádí to letošní Zpráva o problematickém užívání psychoaktivních léků v ČR. Problém je to hlavně u starších žen, které sahají častěji po lécích tlumících bolest. „Muži mají vyšší práh pro bolest. Ženy častěji využívají analgetika i různé sedativně působící látky. Nemusí to být jen extrémně silná bolest, která vyžaduje užívání opioidů (silně tlumicí látky, pozn. red.), ale třeba i bolest hlavy,“ přiblížil Popov.