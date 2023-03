Nerudová: O spolupráci se s Pavlem bavíme

Je to život a ten jde dál. Jsem nesmírně ráda, že jsem mohla podpořit Petra Pavla a způsobila jsem, že nebyl zvolen Andrej Babiš. To je pro mě nejdůležitější.

Byl to projev o třídu civilnější, než jsme byli zvyklí, nicméně zazněly tam pro mě důležité věci. Na prvním místě téma regionálních rozdílů. Potom téma odvážných lidí, kteří mají odvahu neuspět. To je pro mě strašně důležité.

To nevím. Bylo to tématem v mé kampani a jsem ráda, že to bude tématem i nadále. To je to nejdůležitější, co jsem si z projevu odnesla.