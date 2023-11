Náměstí ve Valašském Meziříčí demonstrovalo za vyšetření kauzy Bečva

Akce se zúčastnil i ministr životního prostředí Petr Hladík, který ujistil veřejnost, že udělá vše pro to, aby se podobná událost neopakovala a aby případné odhalení viníků bylo v budoucnu jednodušší. Řekl také, že ministerstvo prověří postup úředníků z doby, kdy se úhyn vyšetřoval. „Nevěříme vám, měli jsme na to dost dlouhou dobu,“ reagovala na to jedna žena z davu.