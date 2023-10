Na Třeboňsku začíná výlov největšího českého rybníka Rožmberk

Rožmberk je se svou rozlohou 647 hektarů největším rybníkem nejen Třeboňska, ale také celého Česka. Výlovy tam potrvají do neděle 15. října. Do práce se rybáři v gumových oblecích a vysokých holínkách pouští brzy ráno. S přípravami začínají už před sedmou hodinou a postupně zatahují ryby do sítí.