Na devíti místech ČR padly teplotní rekordy

Česko v sobotu zažilo velmi teplý den. Rekordy pro 9. září padly na devíti ze 163 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let. Na pěti místech se pak teplota vyšplhala alespoň na tropických 30 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v Praze-Komořanech, a to 30,4 stupně Celsia. Pro tuto stanici to ale rekord nebyl. ČTK to řekl Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Foto: Dana Hurai, Novinky Ilustrační foto

Článek „Nejtepleji dnes (v sobotu) bylo v Čechách, zejména v Polabí," uvedl meteorolog. Vedle pražských Komořan se teplota nad 30 stupňů dostala také v Doksanech, Plzni-Bolevci a Dobřichovicích. V Tuhani na Mělnicku pak bylo rovných 30 stupňů. Ani pro jednu z těchto stanic to ale nové maximum pro 9. září nebylo. Rekordy na horách Rekord padl například ve Smolnici na Lounsku, naměřili tam 28,8 stupně Celsia. Velmi teplo bylo i na horách. Horská Kvilda zaznamenala 25,5 stupně, což je také nový rekord. Padl i na Labské boudě, kde bylo odpoledne rovných 20 stupňů Celsia. Letní počasí s nejvyššími teplotami okolo 30 stupňů by mělo v Česku vydržet do úterý. V polovině týdne se zatáhne a ochladí se. Na příští víkend ale meteorologové opět předpovídají jasno, maxima by pak měla postupně vystoupat až na 27 stupňů.