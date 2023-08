Na Baťově kanále začíná stavba plavební komory Rohatec/Sudoměřice

Na Baťově kanále ve čtvrtek začíná stavba nové plavební komory Rohatec/Sudoměřice, která umožní splavnění dalších sedmi kilometrů až do Hodonína. Jde o úsek, kde je tok přirozenou hranicí mezi Českem a Slovenskem. Díky stavbě za 340 milionů korun by měly první lodě doplout do Hodonína v roce 2026.

Foto: Právo