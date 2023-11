Museli zhubnout na 60 kilo, ale stálo to za to. Studenti se stali mistry ve streetliftingu

A všichni tři získali medaile. Přihlásili se totiž do váhové kategorie do 60 kilogramů, v níž soutěžili jenom oni tři. Takže se o titul mistra ČR utkali mezi sebou.

To ale v žádném případě nesnižuje jejich výkony. Navíc Lukáš Teichmann stanovil národní rekord, když zvládl sto kilogramů ve dřepu.

Soutěži navíc předcházelo to, že museli všichni tři zhubnout na 60 kilogramů, což nebylo vůbec jednoduché, protože to, že budou závodit, se rozhodli měsíc před mistrovstvím.

„Byl to zpočátku takový hec, že to jako zkusíme. Věděli jsme, že Karviná mistrovství ČR ve streetliftu pořádá třetím rokem. Prostě jsme to chtěli, spíše ze srandy, zkusit,“ svěřil se šestnáctiletý Lukáš Teichmann, který získal zlatou medaili.