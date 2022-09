Ministerstvo představilo novou tabulku pro výpočet výživného

Tabulka by podle ministerstva měla napomoci bezproblémovému a pokud možno mimosoudnímu řešení výše alimentů. „Tabulka je zamýšlena jako nástroj pro veřejnost, aby rodiče mohli po rozpadu vztahu sami dospět k vhodné výši výživného,“ řekl Jakub Sosna z legislativního odboru ministerstva spravedlnosti s tím, že se tak předejde nezkresleným a irelevantním představám o výši výživného.

Autoři poukazují na to, že při využití tabulky je třeba dbát na její limity. Těmi mohou být speciální okolnosti, jako kupříkladu podíl nového partnera rodiče na uspokojování potřeb rodiny. Tabulka také nepracuje se skutečnostmi, které mohou mít vliv na strukturu výdajů jednotlivých domácností, tedy například náklady na dopravu, konkrétní výdaje na energie, ale s takovými věcmi, jakými je bydlení v nájmu či ve vlastním.

Při výpočtu vhodné výše výživného je třeba následovat několika kroků. Tím prvním je určení čistého příjmu rodiče, jehož vyživovací povinnost chceme vyčíslit. Druhým krokem je pak zařazení dítěte do jedné ze čtyř příslušných životních etap, které tabulka vymezuje. Dále se stanoví počet vyživovacích povinností, které rodič má, a to včetně dítěte, jehož výživné se vyčísluje.

Tabulka při výpočtu také zohledňuje míru péče o dítě, přičemž jde o to, v jaké míře se rodič, jehož vyživovací povinnost je řešena, o dítě reálně stará a obstarává jeho obvyklé potřeby. Čím významnější tato péče je, tím méně poté rodič bude v rámci výživného platit. „Existuje obava, aby k tomuto počtu nedocházelo mechanicky,“ podotkl Sosna s tím, že započítáno by však mělo být takové zapojení rodiče, které je spojeno typicky s celodenním pobytem dítěte u tohoto rodiče a také s pravidelnou úhradou jeho obvyklých potřeb při péči a styku. Na označení typu péče pak podle ministerstva nezáleží.

Jelikož Sosna uvádí, že je důležité myslet i na kvalitu života rodiče, jenž je povinný výživné vyplácet, tabulka v posledním řádku pracuje i s tzv. kontrolní částkou. Ta představuje peníze, které by měly povinnému po zaplacení výživného zbýt. „Cílem není dosahovat nereálně vysokých částek, a i proto bude pro výpočet kontrolní částky využito dvou metod,“ uvedl Sosna s tím, že platit pak bude ta částka, která bude pro platícího příznivější.

Posledním krokem v rámci manuálu pro práci s tabulkou je jakési zkorigování výsledné částky a ujištění, že nepřekračuje přijatelnou hranici. Alimenty na dítě by se při využití tabulky měly pohybovat podle věku a počtu vyživovaných od osmi do dvaceti procent.

Jak bylo řečeno, při kontrole se následně pracuje již jen s tou kontrolní částkou (vzešlou z výše popsaných metod stanovení), která je vyšší. Odečtením kontrolní částky od částky průměrného čistého měsíčního příjmu se získá částka, kterou by celkové výživné zpravidla nemělo přesáhnout.

V případě, kdy dosud předběžně stanovené výživné převyšuje zjištěnou orientační maximální výši, je vhodné zvážit následnou korekci. Ta je s větším počtem vyživovacích povinností o to složitější.

Kontrolní částka je 11 778 Kč. Orientační maximální celkové výše výživného je 4 722 Kč (16 500 – 11 778). Předběžné výživné na všechny děti před korekcí kontrolní částkou je 7 260 Kč, tedy by mělo dojít ke korekci.

Zaměstnanec s čistým příjmem 16 500 Kč má 3 děti z prvního vztahu ve věku 7, 11 a 16 let, na které je povinen platit výživné (rozsah péče a styku zanedbáváme). Současně má z dalšího vztahu dítě ve věku 2 let.

Jak je patrné, u výpočtu ideálního výživného se nejedná o jednoduchý úkol. I proto Ministerstvo spravedlnosti plánuje v nejbližších dnech spuštění nového webu, do kterého zahrnulo i kalkulačku, jež by po zadání potřebných hodnot měla vypočítat ideální výši výživného. Spuštěna by měla být podle ministerstva v nejbližší době. Mimo ni lze však na webu najít i další důležité informace jakými jsou informace o výživném, ale i o průběhu soudního řízení, kontakty na další právní pomoc a nejrůznější statistická data a dokumenty.