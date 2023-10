Milník v léčbě nádorů. V Liberci je technologie, za kterou doteď museli místní cestovat

I proto je součástí nového pavilonu také přípravna radionuklidů, které se podávají coby farmaka a jsou pro zobrazování na PET CT přístroji zásadní. Pacientům se vpravují do těla převážně formou injekce.

„Naši farmaceuti přichystají injekce k aplikaci pro každého pacienta jednotlivě, podle jeho váhy a druhu vyšetření. Označenou injekci pak zasílají potrubní poštou ve speciálních kapslích ze suterénu do přízemí, kde je aplikována pacientům buď do žíly, nebo do podkoží,“ popsala vrchní sestra oddělení nukleární medicíny Lenka Šťastná.