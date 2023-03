Mathé: Jednání kancléře je nepochopitelné a podivné

Jak hodnotíte Mynářův záměr podat trestní ozná­mení?

Je samozřejmě vždycky překvapivé, když nadřízený začne s nějakým zpožděním obviňovat své podřízené, za které byl léta zodpovědný. Panu vedoucímu kanceláře Mynářovi zřejmě vyhovovali a teď najednou předtím, než skončí, se z nich stávají zločinci. Mohlo se tam stát cokoli, ale jestliže Nejvyšší kontrolní úřad přišel na něco, co Mynář nevěděl, tak je to chyba především jeho.

Proč?

Právě on musí kontroly provádět pravidelněji. Každý rok tam musí být nějaký audit, účetní uzávěrka. Ředitel KPR chodí obhajovat rozpočet i do Poslanecké sněmovny, to je součást kapitoly 301 státního rozpočtu. Musí vědět do detailů, co se tam děje a neděje. Je to pro mě nepochopitelné, jako kdyby najednou chtěli obrátit pozornost od svých problémů na někoho úplně jiného.

Jak hodnotíte, že se to objevilo jen pár dní před odchodem stávajícího prezi­denta?

Je to něco naprosto podivného. Pokud by ve zprávě NKÚ mělo být něco, co by vedlo k trestnímu oznámení, tak ten má zákonnou povinnost to dát na policii. Kontrolují především účetnické věci, nikoli personální. Zjišťují správnost účastnictví, zacházení s dotacemi, dotací ze státního rozpočtu a podobně.

Nemohlo tím pádem ze strany KPR jít o účelové jednání?

Je to možné, zvláště když s ním byl tolik let spokojen a odvolá ho pár měsíců před koncem a teď udělá tohle těsně před koncem mandátu. Je to přinejmenším divné, a jestli ještě vypouští informace o skladu alkoholu, to snad nahrávají veřejnosti, aby si z nich dělala větší legraci než dosud. Nevím, co jsou tam za sklady alkoholu. Za nás tam bylo pití, když se tam pro zahraniční návštěvu pořádala nějaká večeře.

Co bude potřeba udělat s koncem prezidenta Zemana a jeho lidí?

Pražský hrad i Lány se budou muset dát do pořádku materiálně i personálně. Jak fyzicky, tak ovzduší, psychologicky. Je to vážná věc, protože po sobě nechávají smrad do poslední chvíle. V posledním interview Zeman řekl, že má málo pravomocí, protože je přímo volený.

To je ústavní hloupost. Tato republika není prezidentská. Je dobře, když odejde Mynář se svými podnikatelskými zvyky a představou, že tam bylo všechno jejich. Vyjadřuje to, co říkal Zeman po druhých volbách, tedy „shut up“ (drž hubu – pozn. red.), svým odpůrcům. Od té doby se všichni tvářili a chovali jako majitelé. Dobyli území, a tak s tím i zacházeli.