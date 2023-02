Lipavský se v Indii setkal se zástupci tibetské exilové vlády

Tibet, který částečně sousedí s Indií, z níž zároveň působí exilová vláda, je od 50. let okupován Čínou. Ačkoliv má Tibet status autonomní oblasti, počínání Pekingu v zemi je často terčem kritiky, například kvůli snaze potlačovat kulturu Tibeťanů či porušování jejich lidských práv.

Setkání se uskutečnilo v rámci čtyřdenní oficiální cesty šéfa české diplomacie do Indie, kam s sebou přivezl i zástupce českých firem. V pondělí například jednal se svým indickým protějškem Subrahmanyamem Jaishankarem či ministrem průmyslu Piyushim Goyalem. Mluvil také se zástupci aerolinek o případné přímé letecké lince Dillí-Praha. V úterý také vystoupí s projevem na úvod dvoudenní podnikatelské konference, následně se s delegací přemístí do Bombaje, kde jej čekají další jednání. Do Česká se vrátí ve čtvrtek.