Lidé na dýchacích přístrojích získají vyšší státní podporu

Lidé, kteří se neobejdou bez energeticky náročných dýchacích přístrojů, by měli od státu dostávat na úhradu svých nákladů spojených s jejich provozem 2900 korun měsíčně. Proplácet by se jim to mělo v příspěvku na mobilitu. Ve středu o tom rozhodla Sněmovna, když schválila vládní novelu zákona o poskytování dávek zdravotně postiženým.

Foto: Petr Horník, Právo Vít Kaňkovský (KDU-ČSL)

Článek „Jsou to lidé, kteří jsou trvale dvacet čtyři hodin odkázáni buď na umělou plicní ventilaci, nebo na podporu plicního oxygenerátoru. Tady se jim snažíme navýšit nebo nějakým způsobem i kompenzovat současné vysoké ceny elektrické energie," prohlásil poslanec Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). Novela navyšuje příspěvek na mobilitu i u dalších hendikepovaných, a to ze současných 550 korun na 900 korun měsíčně. Týkat by se to mělo zhruba 260 000 lidí. Vláda uvedla, že se při současném růstu cen snaží zachovat reálnou hodnotu příspěvku. Podle opozice by ale měl vzrůst daleko více. Poslanec ANO Aleš Juchelka však neuspěl s pozměňovacím návrhem, aby se příspěvek zvýšil na 2000 Kč měsíčně. „Vláda navýšila tento příspěvek pouze o 350 korun, přičemž víme, o kolik se navyšují pohonné hmoty a že to nestačí ani na jednu plnou nádrž měsíčně," poznamenal Juchelka. Sněmovna zamítla i tři další variantní návrhy přednesené Lucií Šafránkovou (SPD).Na zdvihací plošinu by pak stát nově mohl podle novely lidem s postižením přispět až 500 000 korun, tedy o 100 000 korun víc než doteď. Novela mění i podmínky nároku na otcovskou dovolenou. Ta mužům vznikne i v případech, kdy se dítě narodí mrtvé či zemře v šestinedělí. Zákon srovnává podmínky mužů a žen, které po úmrtí potomka mateřskou mají. Zaměstnavatel bude muset otce na otcovskou uvolnit, jinak by mu hrozila pokuta až 500 000 korun. „Jako stát můžeme tyto lidi alespoň trochu podpořit, aby mohli zůstat se svou ženou doma," řekla místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Pavla Pivoňka Vaňková (STAN). Podle novely se rozšíří i poskytování pohřebného na mrtvě narozené dítě. Normu ještě musí schválit Senát a podepsat prezident.