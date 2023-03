Letní tábory dražší i kratší

„Ceny se zvedly maximálně o 10 procent oproti roku 2022, a to s ohledem na ceny potravin a případných pomůcek. U pobytových táborů se do ceny promítlo zdražení energií. Například za 14denní taneční tábor na Monínci zaplatíte 8140 korun. Cena nabízených příměstských táborů v Praze na týden je 2990 korun,“ řekla Právu Radka Dobiášová ze společnosti Kroužky.

Například dvoutýdenní tábor oddílu v Praze 2 vyjde na 4200 korun pro skauty (od 11 do 14 let), zatímco pro vlčata (od 8 do 10 let) stojí o tisícovku méně.