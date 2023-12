Lesníci z Domažlic zachránili ztraceného seniora. Pochválil je německý ministr

Událost se stala osmého dubna. Herbert Mückl z města Furth im Wald ráno vyrazil s přáteli na odemykání studánky nedaleko České Kubice poblíž hranic. Cestou se ale ztratil, a tak ho začala hledat německá policie.

„S kamarádem Tomášem Baudyšem jsme večer kolem sedmé vyrazili na posed. O žádné pátrací akci jsme vůbec nevěděli,“ vyprávěl šéf Domažlických městských lesů Forst.

Z auta koukali do lesa, jestli neuvidí zvěř. „Jenže jsme zahlédli klečícího muže u potoka, jak se opírá o hůl. Bylo nám to dost divné, proto jsme zastavili,“ pokračoval.

Než k turistovi došli, začal se třást a spadl do vody.

„Na chvíli ztratil vědomí. S kamarádem jsme ho vytáhli z potoka a odnesli do auta. Zkontrolovali jsme, jestli nemá zapadlý jazyk. Zachumlali jsme ho do deky, půjčil jsem mu svoji bundu. Z lékárničky jsem ještě vyndal termoizolační fólii,“ popsal.

V oblasti, konkrétně šlo o okolí bývalé vesnice Bystřice, ale nebyl žádný signál. „Nemohl jsem se dovolat ani na tísňové linky,“ doplnil Forst, jenž lokalitu díky práci skvěle zná.

Skočil do vozu, popojel a telefonicky zalarmoval svého kolegu Jana Skalu. „Řekl jsem mu, kde stojíme. On už pak záchranku navigoval. Je to odlehlé místo, nejbližší civilizace se nachází čtyři pět kilometrů odtud,“ řekl.

Než dorazila sanitka, muž se jako zázrakem probral. „Měl zdravotní postižení, skoro nemluvil. Jen nám ukázal na čepici, kde měl napsané své jméno. A taky vytáhl glukometr. Posunky dával najevo, že potřebuje cukr, který jsme bohužel u sebe neměli,“ líčil.

Naštěstí pak přijeli zdravotníci a pacienta transportovali do nemocnice. „Pán měl opravdu štěstí. Vždyť byla zima, teploty se pohybovaly kolem nuly. Lokalita je to opuštěná, do rána by tudy nikdo neprojel,“ odhadoval Forst.

Senior později zachránce kontaktoval a spolu se svým pečovatelem je navštívil. Teď jejich pomoc ocenil i bavorský ministr vnitra Joachimm Herrmann, který oběma poslal dopis.

„Díky vašemu příkladnému chování převezla pana Mückla sanitka do Domažlické nemocnice a dostal okamžitou lékařskou péči. Ani si nechci představovat, co by se stalo, kdyby zůstal pan Mückl ve vodě delší dobu, nebo byl ošetřen později,“ napsal Herrmann.

Do chodské metropole zavítal před pár dny starosta města Furth im Wald Sandro Bauer, který ministerský dopis předal a rovněž poděkoval. „Potěšilo nás to. Ale to by udělal každý, když vidí druhého v nesnázích,“ dodal Forst.