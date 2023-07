Lázně se po pandemii covidu stále nevzpamatovaly

Nedostatek peněz podtrhává to, že cizinci na dlouhé pobyty, při nichž utratí víc peněz, jezdí méně. „Trápí nás nedostatek zahraničních hostů. Infrastruktura českých lázní je tak obrovská, že Češi ji nemohou nikdy nasytit. I kdyby prodloužili své pobyty a vrátili se tam několikrát za rok. Musíme tu mít i zahraniční klien­telu, abychom to utáhli,“ dodal Bláha.

Češi na rozdíl od cizinců netráví v lázních dva týdny. V průměru jsou to spíše čtyři až pět dnů, ideálně prodloužený víkend, a větší zájem mají o well­ness, které léčebné lázně tolik neposkytují.

Podle předsedkyně Sdružení lázeňských míst a primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové by se mělo na lázně myslet i při prevenci chorob. „Bylo by zapotřebí, aby lékaři víc pracovali s tím, že do lázní se jezdí také preventivně, a ne pouze následně,“ uvedla.