Korunovační klenoty jsou od úterý vystaveny

V pondělí sedm držitelů klíčů odemklo relikviář v Korunní komoře v kapli svatého Václava svatovítské katedrály, aby odtud mohly být přeneseny korunovační klenoty do kaple Chrámu sv. Víta. Vystaveny tam budou od 17. do 21. ledna, a to od 9 do 17 hodin. Vstup bude zdarma.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Klenoty byly z korunní komory vyzvednuty v pondělí