Klima se nezlepší ani za dalších 30 let

Změna podle něj musí být postupná, sociální a citlivá. „Jinak nebude vůbec. Lidé jí musí rozumět a musí chápat, co se děje a proč se to děje,“ míní ministr.

Česko by se dle Hladíka mělo ve snaze o zmírnění klimatických změn přesunout k nízkoemisní bezuhlíkové energetice a bezuhlíkové dopravě. Cílem je uhlíková neutralita do roku 2050. „Na ministerstvu máme jasný plán, adaptační strategii, jakým způsobem dokázat upravit naši přírodu, krajinu a obce a města na klimatickou změnu,“ řekl ministr.

Podle klimatologa Radima Tolasze navíc lze očekávat, že v příštích 30 letech nedojde ve střední Evropě k významnějšímu zlepšení klimatické situace. „Není pro to žádný důvod, a to z toho důvodu, že emise skleníkových plynů stále stoupají a o krajinu se staráme, eufemisticky řečeno, špatně. Klimatický systém má podle našich odhadů setrvačnost zhruba dvacet až třicet let, tedy na následujících 30 let už máme zaděláno tím, jak jsme se chovali v předcházejících letech,“ míní klimatolog.