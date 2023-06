Pražský soudce Valehrach přišel o funkci

Valehrach soudí zhruba čtyři desítky let, v civilním úseku obvodního soudu působí od roku 2014. Kárnou žalobu pro průtahy na něho podala předsedkyně obvodního soudu Andrea Lomozová, která jeho odvolání z funkce i navrhovala. Šlo podle ní o neodůvodněné průtahy zhruba v šesti desítkách věcí, a to od června 2019 do června 2022, kdy průtahy byly podle ní třeba i dvouleté. Kárný senát soudce uznal vinným z průtahů ve 42 věcech, zbylé byly promlčené.