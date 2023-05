Jurečka jednal s Pavlem. Předložil mu obrysy důchodové reformy

„Tématem bylo představení návrhu a principů důchodové reformy. Prošli jsme společně všechna navrhovaná opatření. To, co reforma obsahuje, tak jsou klíčové věci, které znamenají to, že budeme mít udržitelný důchodový systém i do budoucna pro dnešní čtyřicátníky a mladší ročníky,“ řekl po jednání Jurečka.