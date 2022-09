Jsou Líně potřeba, nebo se můžou zastavět? Obrana nechce říct výsledek analýzy

Zrušit někdejší vojenské letiště, které je stále využíváno několika aerokluby či leteckou záchrankou, a vybudovat v místě strategický podnikatelský park navrhlo ministerstvo průmyslu a obchodu. Kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) to koncem července schválil. Zároveň však ministři uložili šéfce resortu obrany Janě Černochové (ODS) vypracovat analýzu o potřebnosti a využitelnosti letiště pro potřeby státu a Armády ČR.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní zkompletuje stanoviska jednotlivých úřadů ohledně dalšího využití letiště Líně a následně je doporučí k projednání vládě,“ sdělil redakci bez dalších podrobností mluvčí resortu Vojtěch Srnka. Kdy by se vláda mohla materiálem znovu zabývat, je nyní nejasné.

Podle plánů by v Líních mohla vzniknout podnikatelská zóna o rozloze 391 hektarů. Automobilový koncern Volkswagen tam chce zřídit tzv. gigafactory, tedy továrnu na baterie, pro 4500 zaměstnanců, přičemž projekt by vyšel na zhruba 98 až 122 miliard korun. Koncern však nyní zvažuje kromě Líní i několik dalších evropských lokalit. Vznik továrny v Líních tak ani z tohoto pohledu není definitivní.

Pokud by obrana rozhodla, že Líně jsou strategickým objektem pro obranu státu, tak by plány zřejmě vzaly za své a developerům by se pravděpodobně muselo najít jiné místo.