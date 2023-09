Jsme jako silničáři, kteří opravují cesty, přirovnala se Pekarová kvůli balíčku

„Přirovnala bych to trošku k tomu, jako když jedeme po silnici a je tam napsané: musíme to opravit. Všichni jsme tak trochu naštvaní na silničáře, že nás zdrží jet v jednom pruhu, ale zároveň víme, že to musí opravit a zalátovat, abychom jezdili bezpečněji,“ popsala Pekarová v pořadu s tím, že vláda je teď s konsolidačním balíčkem v podobné pozici jako silničáři.