Jihočeský kraj ruší kalamitní stav

Problém byl podle hejtmana především s odklízením sněhu ve větších městech. „Pokusíme se ho co nejvíce odstranit ještě během neděle, než začne pracovní týden. A než to celé v noci zmrzne, protože předpověď na noc a pondělí je až minus čtrnáct stupňů – to bude práce komplikovat,“ upozornil hejtman.