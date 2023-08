Ikona Ludkovic z dob baťovské éry šla k zemi

„Most se dostal do havarijního stavu. Při poslední prohlídce nám byla jednoznačně doporučena jeho demolice. Degradace betonu už byla tak masivní, že tento objekt nešlo zachránit,“ sdělil Právu šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) Bronislav Malý.

Demoliční firma podle něj srovná most se zemí během tří dnů. „Jde to celkem dobře. Samozřejmě souběžně bude probíhat i odvoz materiálu, je to asi čtyři tisíce tun. Počítáme s tím, že ho bude firma recyklovat,“ podotkl Malý. V příštím týdnu by podle něj měla pokračovat rekonstrukce vozovky silnice třetí třídy z Ludkovic do Biskupic, která pod mostem vede. Chystá se i dostavba chodníku, který dosud před podjezdem z obou stran končil.

Se zájmem v pondělí ráno pozorovala demoliční práce řada místních, mezi nimi i Zdeňka a Ludmila Žmolíkovy. „Je to takové smutné podívání. Já už jsem tady 55 roků a od té doby pořád to tady je se mnou a teď naráz to zmizí. Byla to taková dominanta tady Ludkovic,“ řekla novinářům Zdeňka Žmolíková. „Je to ale popraskané, teče z toho voda, je to nebezpečné,“ doplnila Žmolíková.

Foto: Aleš Fuksa, Právo Demoliční firma srovná most se zemí během tří dnů.

O demolici podjezdu, který nemá mostovku a zatéká do něj, rozhodli zastupitelé Zlínského kraje před dvěma lety.

Stavba v havarijním stavu

„Stavba je v havarijním stavu. Opadávají z ní betonové kusy, navíc je v úseku mostu přerušený chodník. Kousek od mostu je školka, chodí tudy maminky s kočárky, s dětmi, je to velmi nebezpečné místo. Stavba navíc nedává dopravně smysl. To všechno dohromady vedlo k tomu, že se rozhodlo o tom, že se to bude bourat,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel (ANO). Zmínil i nezbytné náklady na údržbu podjezdu.

Stavba při výjezdu z Ludkovic ve směru na Biskupice byla samostatnou mostní konstrukcí, přes kterou hodlal Jan Antonín Baťa vést napojení lázní Luhačovice do Zlína, k plánované dálnici protínající Československo a Podkarpatskou Ukrajinu od Chebu až po Velký Bočkov na dnešní ukrajinsko-rumunské hranici.

„Pamatuji si ho od dětství. Je fakt, že byl ve špatném stavu a stal se nebezpečným, ale je ho škoda. Rozhodnutí ale bylo na silničářích a kraji coby vlastníkovi. Jednalo se o ikonu Ludkovic, díky které nás znala celá republika. Jakmile vešlo ve známost, že půjde k zemi, začali tady lidé jezdit kvůli jeho posledním fotkám. V posledních dnech tady stávalo i deset patnáct aut,“ řekl Právu Michal Valerián z Ludkovic.

Demoliční práce za sedm milionů korun a související dopravní omezení jsou v Ludkovicích naplánované do konce srpna. Vyžádaly si úplnou uzavírku silnice pod podjezdem. Objízdná trasa vede přes Březůvky, Doubravy, Hřivínův Újezd, Kaňovice a Biskupice na Zlínsku.

Další podobné stavby v obci ještě jsou

V Ludkovicích tak z baťovské éry zůstanou už jen menší most přes potok, náspy a několik zhruba desetimetrových betonových silničních propustí tvořících jen val nad terénem.

Po celé České republice je rozeseto více méně známých artefaktů Baťovy dálnice či dalších snah o vybudování rychlostních silnic z přelomu 30. a 40. let 20. století. Ty se sice dočkaly zahájení prací, ale jejich stavba nikdy nebyla dokončena.