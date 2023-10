Hurvínek dostal zpátky hlavu, kterou mu srazili mladí plzeňští hokejisté

Parta asi osmi mladíků se po zápase domluvila a večer vyrazila do města. Zastavila se u sousoší Spejbla a Hurvínka. „Fotili jsme se. Seděli na tom, opírali se a pak Hurvínkovi spadla hlava. Nebyl to ale žádný úmysl,“ zdůraznil sedmnáctiletý hokejista Jonáš.

Hned následující den vyrazili na policii. „Byla to klukovina. Chtěli jsme ji ale řešit, proto jsme se přiznali,“ řekl Jonáš. Stejně situaci hodnotil i o rok starší spoluhráč Miroslav. „To, co jsme udělali, byla hloupost. Teď to napravíme. Asi budeme na náměstí uklízet,“ doplnil.