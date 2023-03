Historik: Te Deum je u inaugurace šťastná volba

Zřejmě chce ukázat, že bude vykonávat prezidentský úřad civilně, i když je generál ve výslužbě. Máme tu příklad generála a prezidenta Ludvíka Svobody, který při inauguraci v roce 1968 během pražského jara při vojenské přehlídce ten prvek silně uplatnil. Myslím si, že je dobře, že není vojenská přehlídka, ale že proběhne společenské setkání pro více lidí, než se vejde do Vladislavského sálu.

Já to vítám, protože jsem toho názoru, že v duchovní rovině není Petr Pavel prezidentem jen katolíků, ale všech, kteří se hlásí k nějaké náboženské víře. Tento ekumenický přístup k Te Deum mi přijde velmi šťastný.

Odpovídá to i tomu, že sám prezident Pavel se k nějaké víře nehlásí.

Právě díky tomu, jak je to Te Deum ekumenicky pojaté, že to nebude vyjádření přízně prezidenta Pavla konkrétní církvi, že neproběhne katolická mše, ani žádná jiná, tak je to v pořádku.