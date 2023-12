Firmy do propan-butanu přimíchávaly karcinogenní směs, zjistila inspekce

Společnosti Tempo gas a Kralupol přimíchávaly do propan-butanu pro běžné spotřebitele butan-butenovou směs, která je karcinogenní a mutagenní a jejíž použití je povoleno pouze v průmyslu. Zjistila to Česká inspekce životního prostředí (ČIZP). Firmám hrozí pokuta do jednoho milionu korun.

Foto: Envato Elements Tlakové lahve (ilustrační foto)