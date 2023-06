Elektronické náramky pro domácí vězně dodá Forsolution CZ

Elektronické náramky pro domácí vězně by měla dodávat společnost Forsolution CZ, která uspěla ve výběrovém řízení. V pondělí to oznámil mluvčí Probační a mediační služby (PMS) Martin Bačkovský. Firma se do tendru přihlásila jako jediná.

Foto: DPA / Arne Dedert, ČTK Elektronický náramek. Ilustrační foto