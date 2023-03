Dráhy budou mít vlastní ochranku

Toto rozšíření pravomocí souvisí například s bezpečnostními prohlídkami nebo se zjišťováním totožnosti lidí. O takové pravomoci by nová služba stála, ale k tomu by bylo nutné změnit zákony. Příslušníci ochranky nebudou ozbrojeni, ale budou muset ovládat taktiku služebního zákroku proti případným agresorům. Využívat budou ve větší míře také kamerové přenosy.

Služba bude také zajišťovat oznamování deliktů správním úřadům. V současné době již hlídá Negrelliho viadukt v Praze, další místa však již letos začnou přibývat, zatím právě v hlavním městě. „V polovině roku by měla zajišťovat bezpečnost na Smíchově, v Edenu nebo na Zahradním Městě,“ vyjmenoval Nevola.

K větší bezpečnosti na českých nádražích by také do budoucna mohly u dálkových mezinárodních rychlíků přispět kontroly cestujících pomocí bezpečnostních rámů, tak jak je to běžné v zahraničí – například ve Francii či Polsku.