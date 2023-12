Dobřany si nadělily světce, historický most už zase zdobí Jan Nepomucký

S přípravou začal počátkem roku. „Jen práce s kamenem trvaly asi čtyři měsíce. Jde o hrubozrnný pískovec z Božanova, to je nedaleko Broumova,“ podotkl Šindelář. Ustavení zhruba šestisetkilogramového díla komplikoval silný vítr a hlavně fakt, že na památkově chráněný most nelze vjet. „Od jeho kraje je to k podstavci nějakých třicet metrů. Museli jsme využít velký jeřáb s dlouhým ramenem,“ vysvětlil Šindelář.

Podle toho to také dopadlo. „Lidé se mu smáli a pak ho jeden výtečník shodil z mostu. Pachatele se dokonce podařilo dopadnout, škodu zaplatil,“ konstatoval starosta a doplnil: „Když jsme se později rozhodli pro novou sochu, chtěli jsme něco skutečně tradičního, co by odpovídalo tomu, co známe ze starých fotografií a několika obrazů. Klasiku si můžeme dovolit, moderních krásných soch máme ve městě dost.“