Dívenka z Liberecka bojuje s vrozenou nemocí. Cíl je stát nohama na zemi

„Chtěli bychom Eleonorce jednou dopřát pocit, co je to stát nohama pevně na zemi,“ říká Nikola Trčová, Eleonorčina maminka. O příběhu své dcery mluví jako o obrovském štěstí v neštěstí.

Eleonorka byla podle ní po narození zdravé a dobře se vyvíjecí miminko. Všechno bylo, jak má být, až do dubna loňského roku. Tehdy se Trčovi rozhodli, že využijí bezplatné možnosti nechat dítě otestovat na dvě vzácná a velmi vážná genetická onemocnění. „Eleonorka žádné příznaky, že by něco mohlo být v nepořádku, nejevila. Ale odjakživa se řídím heslem, že sichr je sichr,“ líčí dívenčina maminka, proč se pro testování rozhodla.

Jeden dvoutýdenní pobyt ve specializovaném centru přitom vyjde na 90 tisíc korun a Eleonorka by ho měla absolvovat třikrát až čtyřikrát ročně. Rehabilitace, pomůcky i projetá nafta vloni vyšla rodinu na 370 tisíc korun. „A už mám spočítaný i příští rok. Pouze za rehabilitace a pomůcky zaplatíme zhruba 600 tisíc korun. Bez pomoci to nezvládneme a nemohli bychom dcerce dopřát tu nejlepší péči,“ dodává Eleonorčina maminka.

Trčovi už proto založili spolek Vítr do plachet pro Eleonorku i transparentní účet (310482420/0300), kam lidé mohou na léčbu Eleonorky přispět. Do pomoci rodině se zapojilo hodně lidí z Křižan, někteří šíří povědomí o příběhu Trčových, jiní pomáhají výtěžkem ze svých akcí a prodejů. Do pomoci se tak už zapojila třeba kapela Rybičky 48, přehlídka loutkových divadel nebo třeba výrobkyně šperků. Více informací lidé najdou na webu Vítr do plachet pro Eleonorku.