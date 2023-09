Děti stále trpí dopady pandemie, poradny jsou přetížené

„Nevypadá to, že by vlna opadávala. Projevy obtíží se zvýraznily až teď. Děti, které neměly doma za covidu tak dobrou podporu, pořád dohánějí učivo. A u těch, co jsou úzkostné, tak se jim to zvýraznilo. Psychiatrická a psychoterapeutická péče není tak dostupná, takže to nemají jak řešit,“ řekla Právu speciální pedagožka Jitka Svátková z rady Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden.