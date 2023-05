Davy lidí v Jemnici prezidenta překvapily

„Chtěli jsme ho vidět naživo,“ usmál se mladý tatínek se synkem v náručí. „Myslel jsem, že bude vyšší,“ dohadovali se zase dva mladíci, bojující o místo co nejblíž, když se po schůzce na úřadu vydal prezidentský pár na cestu kouzelným centrem čtyřtisícového města.

Obrovské množství lidí lemovalo obě strany trasy, mnozí drželi české vlajky, dav se postupně přeléval, jak se lidé opakovaně snažili stisknout Petru Pavlovi ruku anebo ho aspoň osobně pozdravit z očí do očí. Mnozí se pokoušeli vymámit podpis, úspěch některým vehnal i slzy do očí. Po celou cestu až na zámek provázel vzácnou návštěvu potlesk, spontánní atmosféra byla velmi silná.

„Moc vám děkuji za to krásné přijetí. Víme, že tu máte krásně, a moc jsme se sem těšili, ale že tu bude taková atmosféra, to jsme ani náznakem netušili. Moc vám za to děkujeme,“ rozloučil se pak prezident před odjezdem se společenstvím snad půlky čtyřtisícového města. Dodal, že doufá, že se sem s manželkou ještě někdy podívá, aby se o městě dozvěděl víc.