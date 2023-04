Český pilot RAF se vrhl proti nepříteli, aby zachránil velitele

Dvořák se coby mladík a skaut dostal k Západočeskému aeroklubu, kde trávil většinu víkendů. V osmnácti letech chtěl na leteckou školu do Prostějova. „Stálo jej hodně sil, aby přemluvil svého otce,“ připomněl Švec. Studia dokončil v roce 1935, před okupací působil v Piešťanech, odkud byl převelen k dálkozvědné 64. letce.

„Pak se ale rozhodl odejít a dobrovolně bojovat za svou zemi. Přes Polsko zamířil do Francie, kde vstoupil do cizinecké legie. Po kapitulaci Francie se trmácel přes Afriku a Gibraltar až do Anglie,“ pokračoval historik.