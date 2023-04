Češi v potravinové sbírce darovali 438 tun zboží, méně než na podzim

„Z našich statistik vyplývá, že počet lidí v nouzi se průběžně zvyšuje. Důvodem je přetrvávající stav způsobený vysokou mírou inflace a s tím souvisejícími vysokými cenami energií a dalších základních potřeb,“ uvedl předseda České federace potravinových bank Aleš Pavlíček. Poděkoval všem dárcům a dobrovolníkům a připomněl, že v on-line obchodech bude sbírka pokračovat do 2. května.

Do potravinové sbírky se v sobotu po celé České republice zapojil rekordní počet 1540 obchodů. Oproti předchozím rokům je to o stovky více, do sbírky se zapojuje i čím dál více dobrovolníků.