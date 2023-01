Blažek: Pokud Zeman jmenuje předsedu ÚS, soud to paralyzuje

V případě, že by dosluhující hlava státu Miloš Zeman jmenovala nového předsedu Ústavního soudu (ÚS), chod soudu by to mohlo vnitřně paralyzovat a bylo by to podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) nešťastné. Řekl to v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Foto: Petr Horník, Právo Ministr spravedlnosti Pavel Blažek.