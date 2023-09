Bez mobilu ani ránu? Závislých dětí skokově přibylo, lékaři bijí na poplach

„Nárůst případů byl průběžný, ale kvůli covidu je bohužel v posledních letech skokový,“ řekl Právu přednosta Klinika adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK Michal Miovský. „Z vedlejšího problému se stal téměř nejčastější důvod přijetí k nám, do péče naší specializované ambulance,“ podotkl.

Zatímco před covidem tvořili digitálně závislí asi třetinu případů, teď už je to polovina. Typickým příkladem jsou podle Miovského situace, kdy selže veškerá domluva a rodiče nedokážou situaci s dítětem zvládnout. Třeba když ve snaze odebrat dítěti mobil nebo počítač dojde k napadení.

„Pak se ale většinou ukáže, že výchovné problémy měli odjakživa, jen si to nemysleli. Ukáže se, že mají problém s běžnými hranicemi, že o svém dítěti mnoho nevědí, nejsou s ním schopni normálně komunikovat už delší čas, a do toho se vyskytují i první vážnější psychické problémy u dětí a třeba také pohybové nebo výživové problémy,“ přiblížil přednosta.

Psycholog: Digitální závislost se netýká jen dětí

Při včasném rozpoznání problémů je podle něj šance na zásah efektivnější a taky bezpečnější. „Čím se problém zachytí později, tím je to komplikovanější, má horší prognózu, vyžaduje delší léčbu a je to dražší,“ řekl.

Prohlídka u pediatra

Lékaři z VFN proto vypracovali manuál pro praktické lékaře, který jim má být při určení správné diagnózy při preventivní prohlídce oporou. „Jedná se již o 3. revizi metodiky a díky obrovské práci dětských praktiků a vedení Sdružení praktických lékařů pro dospělé proběhly již také pilotní kurzy a běží diskuse o věku pro tato vyšetření a úhradách,“ přiblížil Miovský.

Větší osvětu a prevenci u dětí by podle lékařů mohly dělat také školy. „Za problém považujeme podceňování efektivní primární prevence ve školách ze strany veřejného státního sektoru,“ uvedli na dotaz Práva lékaři Tomáš Jandáč a Lenka Šťastná z VFN.

Ačkoliv je Česko co do výzkumu prevence na špici, uvádět zjištění do praxe se tolik nedaří. Podle Miovského mají školy řadu metodik k dispozici i nástroje a informace, co funguje a co ne, ale „prostě to šulí“. „Jen málo škol se toho chopilo zodpovědně,“ míní.

„Otestuj se sám“

V Česku je podle odhadů 380 až 445 tisíc osob starších 15 let, které nadměrně užívají internet, vysoké riziko závislosti je až u 160 tisíc z nich. Obecně patří k nejvíce ohroženým osoby ve věku 15 až 24 let. Uvádí to letošní Zpráva o digitálních závislostech v České republice. Přibývá také problémů u dívek ve věku 11-15 let. Všeobecná fakultní nemocnice nabízí lidem, že mohou sami skrze online dotazník zjistit, jak na tom jsou. Po zodpovězení několika desítek otázek zjistí, jestli se u nich začíná projevovat závislost a měli by se odborně poradit.

„Je to velmi populární a obliba roste. Lidé si to prostě zkusí a mají zpětnou vazbu, nemusí nikam, jen si tam o tom mohou v klidu přemýšlet a mohou také přemýšlet, co s tím dál,“ vysvětlil Miovský. Část lidí podle něj s odstupem času přijde a řekne si o pomoc.

„Je to také takový způsob pojmenování určitých hranic, projevů, problémů, kde už by lidé měli začít být trochu více ostražití,“ dodal.