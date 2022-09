Augustín má dostat od DPP milionovou odměnu

„Chceme mít jistotu, že to skutečně musíme udělat, že nejsou cesty, jak si jinak vykládat stanovy společnosti, než že odměna musí být vyplacena,“ řekl Právu člen dozorčí rady DPP Jan Lička (piráti).

Ve smlouvě však není výslovně uvedeno, že by v případě jakéhokoli poškození podniku neměl na finanční odměnu nárok. Proti jeho zájmům však podle závěrů vyšetřovatelů Augustín jednal.

Dopravní podnik nyní řeší, za jakých podmínek tuto částku Augustínovi nevyplatit. Hrozí však, že by mohl odměny vymáhat soudní cestou.

Cest, kterými se DPP může vydat, je několik. Některé hlasy v dozorčí radě žádají uhrazení odměny, aby pak dopravní podnik neplatil ještě vyšší sumu zatíženou úroky z prodlení, které by Augustín dostal, pokud by se začal soudit a následně uspěl. Úrok by mohl činit i patnáct procent za rok.