Nafta citelně podraží

Snížená spotřební daň na naftu měla původně platit do konce roku, vláda premiéra Petra Fialy (ODS) se ji ale rozhodla zrušit dříve, neboť ceny pohonných hmot jsou už delší dobu na nízkých úrovních. Ke zrušení dojde patrně od srpna.

Zvýšení sazby by mělo státu přinést za každý měsíc asi 800 milionů korun navíc.

Poslanci hlasovali i o opozičních úpravách, podle nichž by nynější sazba zůstala do konce roku, případně by se na zbytek letoška zvedla o 50 haléřů, nebo jen o pět haléřů na litr. Návrhy ale koaliční poslanci zamázli.