Zpřístupnit všechny stezky v Českém Švýcarsku není reálné

Podle starosty Hřenska Zdeňka Pánka (nez.) by bylo uzavření soutěsek pro obec likvidační, již v současné době zaznamenává ztráty přesahující 11 milionů korun. „V sezoně zaměstnáváme 45 pracovníků, kteří by v případě uzávěry nemohli pro obec pracovat a byli by odkázáni na finanční příjmy od státu. Regionální vysoká nezaměstnanost by se ještě více prohloubila, “ uvedl Pánek.