Velká Británie začne od příštího roku vybírat poplatek za vstup do země

Spojené království v roce 2020 vystoupilo z Evropské unie. O rok později se z pohledu EU stalo třetí zemí, a přestal tak platit volný pohyb osob a služeb mezi Unií a Velkou Británií. Nyní britská vláda představila nové podmínky, které budou muset cestující splnit, aby jim bylo umožněno vstoupit do země.

Podle webu britské vlády musejí osoby, které pro vstup do země nepotřebují vízum, získat elektronické cestovní povolení (ETA). Aktuálně pro vstup do země nepotřebují vízum ani občané EU a USA. Poplatek za ETA vyjde na 10 liber, což je v přepočtu zhruba 279 korun. Povolení si budou muset zajistit následující cestující:

Lidé, kteří přes Spojené království projíždějí, a to i v případě, že neprocházejí přes hraniční kontrolu.

Od listopadu tohoto roku si ETA budou muset opatřit občané Kataru, kteří chtějí vstoupit na území Spojeného království. Od února 2024 budou cestovní povolení potřebovat také občané Bahrajnu, Jordánska, Kuvajtu, Ománu, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Na konci příštího roku by měla začít platit tato povinnost i pro cestovatele ze zbývajících zemí.

Žádost o povolení může zájemce podat skrze mobilní aplikaci nebo na webu GOV.UK . Lidé mohou o povolení žádat také jménem jiných osob, avšak každý cestující musí mít vlastní povolení, a to včetně dětí a kojenců. ETA bude také automaticky propojeno s cestovním pasem.

Britská vláda si od zavedení systému povolení pro vstup do země slibuje zlepšení bezpečnosti na hranicích, protože bude mít k dispozici více informací o návštěvnících bez víza, uvádí britský parlament. Díky těmto opatřením by také mohlo dojít ke snížení počtu osob, kterým byl na hranicích odepřen vstup do země.