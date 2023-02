V Česku se loni ubytovalo 19,5 milionu turistů, stále méně než před covidem

V České republice se loni ubytovalo 19,5 milionu turistů. Proti předchozímu roku 2021, který byl ještě výrazně ovlivněn pandemií, je to nárůst o 71 procent. Stále je to ale o 2,5 milionu turistů méně než v předcovidovém roce 2019. Vyplývá to z údajů, které ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto