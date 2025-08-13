Turistu na Mallorce přepadli přímo před rodinou tři útočníci. Ukradli mu rolexky za milion

Článek
Čtyřiačtyřicetiletý turista se kolem jedenácté večerní procházel s rodinou v Port d’Andratx. V jednu chvíli z auta vyskočili tři maskovaní útočníci, Brita znehybnili, sebrali mu hodinky a z místa činu opětovně prchli. Informuje o tom list Majorca Daily Bulletin.
Personál nedalekého hotelu přepadení zaregistroval poté, co Britova malá dcera začala nahlas křičet. Místní policie a španělská občanská garda se případem zabývají a procházejí kamerové záznamy.
Řádící kapsáři
Independent připomíná, že na Mallorce nejde o první krádež rolexek, které patří k nejdražším hodinkám vůbec.
V roce 2022 o svůj kousek za 17 tisíc liber (přes 481 tisíc korun) přišel jiný britský turista, a to ve městě Puerto Pollenca. Ten se stal sice cílem kapsáře, přesto vyjádřil zklamání nad tím, že není Mallorca evidentně tak bezpečná, jak si myslel.
Manželka okradeného turisty později uvedla, že si další den na pláži povšimla hned několika různých krádeží, kdy se zloději zmocnili věcí návštěvníků ve chvíli, kdy je zrovna nikdo nehlídal.